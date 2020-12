esclusiva Juve-Napoli si rigioca, avv.Malagnini: “È la morte del protocollo”

“Juve-Napoli si ripete?Questa decisione porterà delle conseguenze. L’ASL aveva un potere maggiore rispetto ad protocollo che a questo punto diventa superato e non regge dinanzi ad un provvedimento delle autorità sanitarie”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, esperto di diritto sportivo dopo che il CONI ha deciso che si rigiocherà la partita tra Juventus e Napoli.

Quali conseguenze ci saranno in virtù di questa decisione?

“È la morte del protocollo della Federazione. Non so quale sarà il futuro. Qui c’è un problema di gerarchie. Per poter superare una decisione dell’ASL non basta più il protocollo, ma occorre una legge”.