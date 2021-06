ESCLUSIVA TMW - Ag.Lores Varela: “Tornerà in Italia, già apprezzato da tante squadre”

esclusiva Ag.Lores Varela: “Tornerà in Italia, già apprezzato da tante squadre”

Ignacio Lores Varela prepara il ritorno in Italia. In scadenza di contratto con il Nacional, l’esterno offensivo classe 91 ha affidato allo Studio Legale Ruggiero Malagnini il suo ritorno nel nostro campionato. “Ci sono stati tanti apprezzamenti, il ragazzo ha voglia di tornare in Italia. Andrà in scadenza con il Nacional il 30 giugno e quindi rappresenta anche una grande opportunità di mercato”, spiega l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini. “Ci sono tutti i presupposti affinché possa tornare in Italia, è ancora prematuro per parlare in maniera dettagliata ma le referenze sono certamente buone”. Tante le squadre che hanno già preso appunti per riportare in Italia il talento uruguaiano. “Il mercato è molto lungo ed è prematuro parlare oggi di una squadra piuttosto che un’altra, quindi - conclude l’avvocato Malagnini - valuteremo la soluzione migliore”.