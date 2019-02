ESCLUSIVA TMW - Juve-Savic, l'ag.: "Futuro? Vedremo, ora vince con l'Atletico"

© foto di J.M.Colomo

La Juventus continua a cercare i difensori del futuro. Tra i nomi nel mirino del ds Fabio Paratici c'è da tempo quello di Stefan Savic, montenegrino 28enne che milita tra le file dell'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. In vista dell'incrocio di Champions League tra i colchoneros e la Vecchia Signora, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha interpellato l'agente dell'ex Fiorentina e Manchester City. Zarko Pelicic, procuratore del calciatore biancorosso, ha così commentato il momento del suo assistito: "Stefan è stato infortunato per qualche settimana, ora s'è ripreso ed è tornato in campo nell'ultima partita di Liga. Adesso la decisione, se giocare o meno contro la Juventus, spetta soltanto al tecnico Simeone. Se per l'allenatore Savic è pronto, Stefan scenderà in campo senza problemi".

Tra l'altro Savic ha vestito la maglia della Fiorentina, quindi 'sente' in modo particolare questa sfida? "Lui è tranquillo, vive la partita in maniera normale. Ha fatto bene quando era in viola, ora è soddisfatto del suo presente in Spagna. Stesso discorso per il suo rapporto con Simeone".

Quanto crede al passaggio del turno contro la Juve? Tra l'altro di fronte avrà Cristiano Ronaldo, già sfidato più volte quando il portoghese vestiva la maglia del Real Madrid. "Savic certamente crede fermamente nel passaggio del turno, l'Atletico Madrid punta ad arrivare in fondo. La finale si gioca al Wanda Metropolitano e ci sono buone sensazioni. Ha conosciuto CR7, l'ha sfidato più volte. Anche in finale di Champions del 2016. Visto il suo passato, il tecnico deciderà se schierare o meno il mio assistito".

Il duello con la Juventus è alle porte, intanto le voci di mercato hanno spesso e volentieri accostato Savic proprio ai bianconeri. "Il suo contratto con l'Atletico scade nel 2022, lui sta bene a Madrid. Vedremo, però, quanto accadrà in futuro. Per il momento posso dire questo, i rumors non mi sorprendono perché le voci di mercato intorno al nome di Savic sono sempre esistite".