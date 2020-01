ESCLUSIVA TMW - K. Andersson: "Ibra speciale. Farà ancora i suoi gol"

Ibra ma non solo. Con Kennet Andersson, ex attaccante svedese che ha giocato a lungo in Italia, si parla anche del Bologna, una delle sue ex squadre. Sul nuovo acquisto del Milan intanto si sbilancia: "Anche se ha 38 anni - dice a TMW - è speciale. Sta bene e sono sicuro che farà i suoi gol".

Darà anche una bella scossa a tutti il suo arrivo?

"Ibra è forte mentalmente e fisicamente. E' unico, è il più grande giocatore della Svezia. Non è un giocatore normale, è veramente forte".

Al Milan serviva adesso...

"Sì, ho visto l'ultima partita dei rossoneri e non erano quelli che ricordo io.... Ibra può far migliorare il Milan e l'ambiente intero, non solo nelle partite ma anche durante gli allenamenti. Sa come stimolare e dare carica ai compagni".

Parliamo anche del Bologna: che idea si è fatto finora sui rossoblù?

"Intanto sono proprio qui a Bologna, per vedere la partita di lunedì contro la Fiorentina. Il Bologna l'ho visto bene e poi mi piace il modo in cui stanno lavorando in società. Il programma sui giovani, il calcio femminile, lo stadio: il presidente si sta impegnando molto per il futuro. E la squadra mi sembra solida, Mihajlovic l'ha plasmata bene".

Che cosa si aspetta dalla gara di lunedì con i viola?

"Mi aspetto di vincere. E' una gara importante contro la Fiorentina, lo è sempre stata. Vinciamo noi...".

Che ricordi ha delle sfide con i viola?

"Belle partite anche fuori casa, contro Toldo, Rui Costa, Batistuta. Gare dal sapore speciale".