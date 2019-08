ESCLUSIVA TMW - Kean, l'ex tecnico: "La Juventus perde un talento, l'Italia no"

La notizia era nell'aria ormai da diversi giorni, ieri è arrivata anche l'ufficialità: Moise Kean è un nuovo giocatore dell'Everton. Il predestinato dei record, con la Juventus e con la Nazionale italiana, vola così in Premier League in cerca di una consacrazione che a Torino, per motivi di spazio, difficilmente sarebbe potuta arrivare quest'anno. Una scelta discussa, quella di Kean ma soprattutto quella dei bianconeri, che TuttoMercatoWeb.com ha commentato in esclusiva insieme a chi il talento classe 2000 lo ha seguito fin dai suoi primi calci al pallone: Corrado Buscemi, tra i primi a notare e valorizzare le qualità di Kean sul campo dell'Asti.

Buscemi, che effetto le fa vedere Kean prendere il volo?

"Sono emozionato e contento per lui. Lo conosco da quando aveva appena 4-5 anni. Guidavo suo fratello Giovanni nell'Asti, Moise veniva sempre a prenderlo e spesso si allenava con noi, quindi posso ben dire che l'ho visto crescere col pallone tra i piedi. E vi assicuro che il suo precoce talento si intravedeva già all'epoca".

Dopo aver infranto record su record con la Juve e con l'Italia, il suo presente adesso si chiama Premier League.

"Ho appena visto le sue foto con la sua nuova maglia dei Toffees e sono orgoglioso di vedere quanta strada abbia fatto fino ad oggi. Moise si merita davvero questa grande opportunità perché ha un cuore immenso come tutta la sua meravigliosa famiglia, mamma Isabel in primis".

Secondo lei la Juventus lo rimpiangerà?

"Non posso giudicare l'operazione realizzata dalla Juventus (cessione a titolo definitivo per 27,5 milioni più 2,5 di bonus, ndr) né sapere se Kean sarà presto rimpianto, ma ci tengo a dire una cosa: spero tanto che Moise faccia bene con l'Everton e continui ad allenarsi con la stessa dedizione di sempre, completando il suo percorso di maturazione e raggiungendo grandi obiettivi col suo nuovo club".

Con la speranza, magari, di rivederlo in Italia in futuro.

"La Serie A e la Juventus hanno indubbiamente perso un grandissimo talento, oltre che un ragazzo d'oro. Se non sarà possibile farlo nel nostro massimo campionato, vorrei quantomeno rivedere Kean a Coverciano ogni volta che la Nazionale di Mancini si ritroverà. Moise può sicuramente rappresentare il futuro del calcio italiano".