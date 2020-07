ESCLUSIVA TMW - Lanna: "Samp salva grazie a Ranieri. Gran lavoro fisico e mentale, si riparta da lui"

esclusiva Lanna: "Samp salva grazie a Ranieri. Gran lavoro fisico e mentale, si riparta da lui"

La Samp è salva e ora pensa al derby di mercoledì. Un'impresa, quella di restare in A, firmata Claudio Ranieri. "Dopo le prime partite post lockdown c'era qualche perplessità viste le sconfitte con inter e Roma", dice a TMW Marco Lanna. "In realtà poi era questione di rodaggio perchè si è visto il lavoro di Ranieri e del suo staff. La Samp sta bene e nonostante i cambi frequenti tutti hanno voglia e non si arrendono mai. Si vede che il tecnico ha creato un gruppo che sta bene insieme. E da parte sua c'è stato un gran lavoro fisico e mentale. Tutti hanno dato risposte positive".

Nel derby che Samp vedremo?

"Credo che gli stimoli ci saranno anche senza pubblico. E i giocatori che sono arrivati quest'anno avranno già capito grazie ai più anziani l'importanza di questa partita".

Su Quagliarella cosa si sente di aggiungere?

"Anche quando era fuori per infortunio è stato utile, è il leader dello spogliatoio. Basti ricordare l'abbraccio di Bonazzoli proprio a lui dopo il suo gol. Il suo rientro è stato importante non solo per le doti tecniche ma anche dal punto di vista mentale, perchè sai sempre di poterti appoggiare a lui".

Si ripartirà da Ranieri?

"Credo sia fondamentale. Ha preso una squadra a pezzi e l'ha rilanciato. E' stato un lavoro complesso ma la sua serietà e competenza hanno portato ad un grande risultato"