ESCLUSIVA TMW - Lazio, Gonzalez ricorda il 26 maggio: "Orgoglioso della storica vittoria"

esclusiva Lazio, Gonzalez ricorda il 26 maggio: "Orgoglioso della storica vittoria"

"Volevo salutare e fare gli auguri al tutto il popolo laziale in questa giornata in cui si festeggia una ricorrenza così importante per noi". Inizia così il messaggio che Alvaro Gonzalez, ex centrocampista uruguaiano della Lazio, ha mandato a TuttoMercatoWeb.com a sette anni dal 26 maggio 2013. Data della storica finale di Coppa Italia vinta dai biancocelesti nel derby in finale. "Il ricordo oggi va a quel trofeo vinto in faccia alla Roma. Sarò sempre orgoglioso di aver trionfato in quella epica partita, insieme a grandi compagni e amici. Mando un grande abbraccio virtuale da Montevideo ai tifosi che non dimentico".