ufficiale C'è anche chi va via dall'Arabia Saudita: l'Al Nassr saluta Luiz Gustavo e Alvaro

Per tanti che stanno arrivando, c'è anche qualcuno che va via. Anche a giusta ragione, visto che in Arabia Saudita vige la regola di avere massimo 8 stranieri in squadra. Per questo l'Al Nassr saluta Luiz Gustavo e Alvaro Gonzalez. Il centrocampista brasiliano saluta appena una stagione dopo, proprio come il difensore spagnolo ex Villarreal.