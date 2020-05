esclusiva Lazio, vent'anni dal 2° scudetto. Gottardi: "Non ho dormito per una settimana"

Quasi dieci anni nella Lazio da calciatore. Tanti trofei vinti e quello scudetto conquistato vent'anni fa dal sapore particolare. Guerino Gottardi ricorda quei momenti di grande felicità: "Eravamo così forti che già da un paio d'anni potevamo vincere il tricolore- dice a Tuttomercatoweb.com - e alla fine in quella stagione ci fu anche la buona sorte a darci una mano con la vittoria del Perugia sulla Juve all'ultima giornata".

Era una Lazio fortissima...

"Sì, c'erano praticamente quasi tutti grandi campioni. Per quello dicevo che potevamo vincerlo anche prima. Ma l'importante poi è averlo conquistato. E festeggiammo a lungo".

Lei in particolare come festeggiò?

"Vuol sapere quanto ho dormito? Beh, non ho dormito per una settimana. Ma come tutti i miei compagni. In mezzo alla gente, a Roma era una festa continua". .

Eriksson che cosa vi ha dato?

Per me e per tutti è stato importantissimo. Con la sua tranquillità e la sua calma è riuscito a trasmettere serenità alla squadra".

E tra tutti i giocatori qual è stato il più decisivo?

"E' difficile perchè in effetti erano tutti fortissimi. Però se proprio devo fare un nome dico Veron, perchè aveva tutto: sapeva attaccare e difendere e faceva ogni cosa con una naturalezza e una semplicità straordinarie".

E lei adesso di cosa si occupa?

Ho fatto il corso per allenatore, ho una scuola calcio a roma che si chiama Athletic Soccer Academy. E in più faccio avanti e indietro dalla Svizzera dove ho una serie di immobili da gestire".

Adesso se riparte il campionato la Lazio è in piena corsa per un altro titolo...

"Speriamo. Se lo meriterebbe, è stata costante e continua come rendimento. Inzaghi non mi ha sorpreso per le sue capacità. Già da giocatore era molto attento allo studio degli avversari. E con Tare e Peruzzi si è creato un bel feeling".