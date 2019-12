ESCLUSIVA TMW - Lecce, ag. La Mantia: “Vuole restare in A"

Match winner della partita di sabato contro la Fiorentina, Andrea La Mantia vuole continuare a giocarsi le sue carte in Serie A. Con il Lecce. “Andrea - dice l’agente Fabrizio Ferrari a TuttoMercatoWeb- si sta confermando un giocatore importante che può dare un contributo anche in Serie A. Mi disturbavano le voci di mercato che lo davano in partenza in Serie B. Vuole giocare con il Lecce, per dare continuità al grande percorso dello scorso anno”.

La vittoria di sabato è stata, ovviamente, sorprendente.

“Nei primi minuti la Fiorentina ha schiacciato il Lecce, ma poi la squadra di Liverani ha costruito, contrastato e lavorato bene.

Come sempre. È un Lecce allenato veramente bene”.

E La Mantia si candida per essere un protagonista con questo Lecce. In Serie A.

“Credo che siano cambiate anche le opinioni dei media rispetto alle perplessità estive. Andrea ha dimostrato di far gol anche in Serie A. Oggi il mercato è l’ultima cosa a cui pensare perché vuole rimanere in Serie A e continuare in giallorosso”.

Il Lecce sembra la squadra più viva tra quelle in lotta per non retrocedere.

“È una squadra allenata molto bene e ben costruita dal Direttore Meluso. Se continua a giocare di gruppo si, può salvarsi. Però il campionato è lungo: può accadere di tutto, guardate il Bologna. Il Brescia è crollato nelle ultime settimane. La cosa importante del Lecce è che il gioco ci sia come ha dimostrato fin adesso”.