esclusiva Livaja: "Spaventati dalla Lombardia. Bergamo? Ho seguito tutti i giorni"

“Molte nazioni si sono spaventate per quello che purtroppo è successo in Lombardia”. Marko Livaja, ex attaccante di Inter e Atalanta, è ora all’AEK Atene ed è uno dei migliori giocatori del campionato greco. “Hanno fatto tanta prevenzione”.

Dove è stato nell’ultimo periodo?

“Ad Atene, con la mia famiglia, a casa. Tenendomi in forma”.

A gennaio era a un passo dalla SPAL.

“Dopo tante trattative l’AEK non ha voluto cedermi, ha preferito rifiutare le offerte. Io sono un professionista, ho un contratto e sono contento di stare qui. Il ritorno in Italia sarebbe stato bello, ma sono felicissimo”.

Come si vive in Grecia?

“Molto bene, i tifosi sono fantastici. Il calcio italiano è uno dei più importanti al mondo, ogni giocatore vuole misurarsi in campionati come quello. Poi io sono stato bene in Italia…”.

Lei è stato a Bergamo, una delle città più colpite.

“Da quando è cominciata la crisi per il Covid-19 ho seguito tutti i giorni le notizie su Bergamo. Mi sono sentito con amici e sono estremamente dispiaciuto per quello che è successo, per ciò che città e cittadini hanno subito. Io sono legato a Bergamo perché è stato il secondo passo importante, a carriera appena cominciata. La città mi piaceva e mi piace molto, spero che i bergamaschi possano superare questo momento difficile… Io lì ci ho vissuto due anni”.

Segue l’Atalanta?

“Gioca un calcio molto bello, veloce e preciso. Hanno giocatori importanti e un bravo allenatore. Non mi aspettavo che arrivasse ai quarti di Champions, ma il presidente e il figlio avevano già progetti importanti ai miei tempi. Sono bravissime persone e grandi personaggi”.

Qual è il suo futuro?

“Spero si ricominci a giocare, che le persone possano tornare a vivere una vita normale. E che questa crisi non incida troppo sul nostro futuro”.