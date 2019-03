© foto di Federico Gaetano

Con la maglia del Pordenone Gianluca Frabotta, terzino classe 1999 di proprietà del Bologna, sta portando avanti una stagione di alto profilo. Sia sul piano persona che su quello collettivo. Per cercare di descrivere meglio il giocatore al 97° posto della classifica de "I 100 giovani d'Italia" stilata dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com abbiamo interpellato Matteo Lovisa, dirigente e uomo mercato dei ramarri: "A mio modo di vedere Gianluca è un ragazzo come pochi ce ne sono nel suo ruolo. E' terzino dall'ottimo piede sinistro nonostante una struttura importante, visti i 188 cm di altezza. Occorrerà ancora attenderlo un po' per la completa maturazione, ma è un giocatore che sicuramente s'imporrà in categorie superiori. Un paragone? Mi viene in mente l'ex Fiorentina Marcos Alonso, proprio per la capacità di gioco nonostante una struttura fisica importante".