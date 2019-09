ESCLUSIVA TMW - Luci su Petrachi: "Mercato geniale. Curioso del Bologna"

"Petrachi ha fatto un mercato geniale". A sostenerlo è Alessandro Luci, procuratore per conto della Football Factory. "Ha dovuto farlo doppio, uno difficilissimo in uscita e l'altro in entrata, con alcuni colpi messi a segno sul filo di lana come Mkhitaryan e Smalling: operazioni eccezionali perché mescolano due grandi giocatori a giovani forti che la Roma ha acquistato, come Mancini. Oltre al futuro ha guardato al presente".

Chi la incuriosisce?

"Il Bologna, perché nella direzione tecnica è arrivato Walter Sabatini che, con Di Vaio e Bigon, può dare una grossa mano. È un segnale importante, il Bologna ha fatto qualcosa di serio. In queste due partite ha già fatto vedere un alto livello".

Quale può essere il colpo dell'estate?

"Per i giovani parlo del mio assistito Cangiano, andato proprio al Bologna. Poi vado controcorrente. Non Lukaku o De Ligt ma penso a Rebic, un colpo importantissimo di Massara e che fa fare un grosso salto. Lo reputo di primissima fascia. Inutile parlare di Juve, Inter e Napoli perché fanno un campionato a parte con altre potenzialità economiche".