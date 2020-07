Ag. Gytkjaer: "Monza bravissimo a sbaragliare la concorrenza. C'erano anche 2 club di A"

vedi letture

Intervistato da Monza-news.it l'agente Alessandro Luci ha parlato dell'arrivo del suo assistito Christian Gytkjaer al Monza: “Si è trattato di un'operazione lampo, sono stato contattato dal ds Antonelli solo 15 giorni fa dicendomi che voleva vedere dal vivo il ragazzo visto che erano interessati. Allora siamo volati a Cracovia per assistere a Cracovia-Lech Poznań e poi a Poznań per Lech Poznań-Jagiellonia . Dunque, una volta tornati, voleva chiudere l’operazione. Antonelli e Galliani sono stati dei fenomeni perché in pochi giorni hanno saputo sbaragliare una folta concorrenza, almeno otto club di cui un paio in Serie A. - continua Luci – Il giocatore ha parlato con alcuni suoi connazionali e in particolare Kjaer del Milan, di cui è amico, per chiedere informazioni sia sull'Italia sia sul Monza. Ha capito che con Berlusconi e Galliani il Monza aveva progetti ambiziosi per quest'anno e per i prossimi e ha sposato la causa biancorossa. Non sarebbe mai sceso in Serie B se non fosse arrivata la chiamata del Monza”.