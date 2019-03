ESCLUSIVA TMW - Machado (Record): "Porto, con la Roma vietata la frenesia"

Fonte: Dal nostro inviato a Porto, Simone Lorini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel giorno della vigilia di Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma al Dragão, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il giornalista di Record Miguel Machado. Queste le sue parole: "Conceiçao ha un atteggiamento molto difensivo in conferenza, non parla molto delle scelte iniziali. Credo però che Marega tornerà nell'undici titolare, così come Eder Militao e Danilo. Tre novità che danno al Porto maggiore consistenza difensiva. Marega poi è un giocatore importantissimo nella strategia del Porto, una squadra che attacca molto la profondità esaltando proprio le qualità del maliano. È tornato col Benfica nell'ultimo turno di campionato, ha fatto bene e giocherà sicuramente. Conceiçao non lo ha detto, ma giocherà sicuramente”.

Si aspetta un Porto all'attacco fin da subito o una squadra più attenta nei 90 minuti?

“Conceiçao lo ha detto, è importante segnare ma anche avere equilibrio. Il Porto non dovrà attaccare subito, in portoghese si dice di non attaccarsi con troppa sete alla fonte. Credo che serva un equilibrio per attaccare bene, sapendo che la Roma è forte in attacco e che non ci si può scoprire troppo in difesa”.

Si aspetta una partita con tanti gol?

“Sì, la Roma difensivamente non è una buona squadra, ma lo è offensivamente. Il Porto attaccherà e segnerà, ma potrebbe anche soffrire dietro”.

C’è qualcosa che il Porto deve temere della Roma?

“L’attacco. Džeko e Zaniolo sono due giocatori di livello, come hanno dimostrato anche nella gara di andata. Conceiçao dirà alla squadra di stare attenta, loro sono due la forza della Roma”.

Conosceva Zaniolo prima dell’andata?

“Sì, l’ho visto in questa stagione. È giovane e molto bravo”.