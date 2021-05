tmw Machado (Record): "Roma-Mourinho un matrimonio perfetto. Aveva bisogno dell'Italia"

Per un commento sulla clamorosa notizia del giorno, TuttoMercatoWeb.com ha interpellato il giornalista di Record Miguel Machado. Questo il suo pensiero: "Il Portogallo ha ricevuto la notizia di Mourinho alla Roma come se si fosse trattato di una bomba. Dopo aver lasciato il Tottenham, nessuno si aspettava che decidesse il suo futuro così in fretta. Mourinho ha bisogno dell'Italia e della Serie A per rilanciare la sua carriera e per ritrovarsi come allenatore. Ritorna in un paese dove ha avuto solo successi ed arriva in tempo per costruire una squadra a sua immagine, per essere competitivo internamente e in Europa. Sembra un matrimonio perfetto e spero che sia l'inizio di una nuova era del vecchio Mou".