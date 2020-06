ESCLUSIVA TMW - Maffei: "Lautaro? Sciocchezza andare al Barça. Farà panchina e rimpiangerà l'Inter"

esclusiva Maffei: "Lautaro? Sciocchezza andare al Barça. Farà panchina e rimpiangerà l'Inter"

Voce storica della Rai, Fabrizio Maffei ha parlato al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, soffermandosi inizialmente sul campionato: “Con cinque sostituzione a disposizione - ha detto - la Juve è più attrezzata della Lazio come panchina. I tanti impegni ravvicinati dei bianconeri potrebbero dare un sollievo a Inzaghi ma la Juve resta favorita”.

Vincendo lo scudetto la Lazio può pensare di trattenere i big?

"Io credo che poter giocare la Champions in una squadra come la Lazio, in una città come Roma potrebbe essere un’attrazione fatale. C’è comunque un rapporto splendido tra la società e il gruppo intero".

Questione algoritmo: che ne pensa?

"Credo che il calcio stia andando per tentativi. Non c’è nulla di certo, se non il calendario. Ma cosa dovrà accadere in caso di contagiato e blocco forzato del campionato non mi pare chiaro. Gravina forse non è stato bravo a spiegare come l’algoritmo dovrebbe funzionare. La mia idea è che siamo di fronte ad un campionato che deve ripartire per meri interessi economici ma sotto l’aspetto sportivo agonistico non sarà più quello che avevamo visto. Ci saranno forse valori totalmente stravolti e soprattutto ci sarà poca passione. Senza la passione il calcio non ha ragione di esistere. Da parte di tanti presidenti abbiamo sentito chiacchiere inutili: si sono schierati chi a favore, chi contro a ripresa per interessi di classifica. Poi anche chi era contro la ripartenza si è ravveduto e si è cosparso il capo di cenere per interessi economici. Ma al primo contagiato cosa succederà? Ci sarà l'algoritmo che non porterebbe lo scudetto ma darebbe alla Uefa l’elenco delle squadre per le prossime Coppe".

La sua favorita per la Coppa Italia?

"Quando gioca la Juve c’è sempre una favorita. Vista l'abitudine a vincere, la storia, la fame, in Italia la favorita è sempre la Vecchia Signora

Lautaro-Barcellona: che idea si è fatto?

"Se ha scelto il Barcça ha fatto una sciocchezza. Non credo che sarà un titolare inamovibile, sarà costretto a fare molta panchina e forse rimpiangerà i tempi dell’Inter”.