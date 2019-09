ESCLUSIVA TMW - Magri (CorSera): "L'Atalanta sembra abbia ancora fame"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Atalanta giocherà con la formazione tipo". È l'opinione di Matteo Magri, giornalista de Il Corriere della Sera che parla della sfida fra Dinamo Zagabria e bergamaschi, in programma stasera allo stadio Maksimir. "Magari, rispetto a Genova, giocherà de Roon al posto di Pasalic".

È la sfida più importante?

"Sicuramente ne ha tanta. Perché, per citare Gasperini, perché verificare l'impatto della squadra in Champions League dirà molto sulle possibilità della squadra di continuare. Dopo questa ce ne saranno altre cinque. Certo, fare un risultato positivo darebbe ulteriore entusiasmo all'ambiente".

Chi è la favorita?

"L'Atalanta. Anche se la Dinamo, sulla carta, ha una condizione migliore avendo giocato già 14 partite. Nelle prime gare i nerazzurri hanno dimostrato di essere sul pezzo. Sembra abbiano fame".

Bjelica potrebbe giocare in contropiede...

"L'allenatore ha dei trascorso in Italia, immagino che abbia appreso la bontà del sapersi difendere per contrattaccare. Soprattutto davanti ad avversari più forti. Certo è che gioca in casa, in uno stadio caldo, che comunque spingerà la sua squadra a cercare il gol".

L'Atalanta può arrivare al secondo posto?

"Presto per dirlo. Perché non è possibile sapere come vivrà la Champions. Qualcosa di più chiaro si saprà dopo la sfida con lo Shakhtar tra due settimane. Ma ha tutti i mezzi per arrivarci".

Il Maksimir sarà una bolga...

"Lo stadio può essere certamente un fattore. Come lo era due anni fa Dortmund. Ma in quell'occasione i nerazzurri non mi sembra si siano fatti condizionare troppo...".