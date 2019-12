ESCLUSIVA TMW - Marchesi: "Inter, ko Barça non incide. Viola, consiglio a Castro"

© foto di Lorenzo Marucci

Si avvicina una delle gare più interessanti del prossimo turno di campionato, Fiorentina-inter, programma domenica sera alle 20,45. Da una parte i viola reduci da quattro ko consecutivi, dall'altra i nerazzurri che non possono permettersi pause ora che sono in testa alla classifica. "Nonostante la sconfitta con il Barcellona, a Firenze sarà la solita Inter quadrata e decisa, che vorrà fare la gara", dice a TMW Rino Marchesi, ex giocatore viola ed ex tecnico nerazzurro. "Il campionato per la squadra di Conte diventa fondamentale e per i viola sarà dura".

Che succede alla Fiorentina?

"C'è bisogno di ritrovare un po' di equilibri e ordine a centrocampo, ci sono giocatori che in questo momento non sono in condizione o hanno problemi sul piano tattico".

Ribery dovrà operarsi e starà fermo due mesi...

"Una brutta botta perchè ci aveva fatto vedere belle cose. Il rientro di Pezzella darà delle garanzie dietro, ma occorre che la Fiorentina migliori in mezzo e davanti. Vorrei dare un consiglio a Castrovilli che stimo molto: giochi un po' più con i compagni. Nelle ultime gare l'ho visto giocare un po' troppo da solo, magari per un eccesso di generosità. Deve abituarsi a giocare con gli altri, sapendo che gli altri possono essere d'aiuto per lui".

Tornando all'Inter il ko col Barcellona quanto inciderà anche a livello mentale e di stanchezza?

"Non incide, ha giocatori esperti e di qualità. E poi ci sono quei due davanti che la buttando dentro. soprattutto Lautaro è in gran condizione"

Le responsabilità di Montella quali sono?

"Come quelle di tutti gli allenatori in questi casi. Servono i risultati".

Commisso è stato fin troppo benevolo con lui?

"Ci ha creduto e ci crede ancora. Poi bisogna valutare tanti aspetti che dall'esterno non conosciamo"