Un po' di considerazioni sul Milan e sul Torino con Silvano Martina, ex portiere e agente di lunga esperienza. Si parte dai rossoneri che ieri hanno colto il quinto successo consecutivo: "E' un Milan in ripresa- dice a Tuttomercatoweb.com - l'organico è buono, per esser competitivo per lo scudetto mancano 2-3 giocatori ma bisogna dar tempo ai dirigenti e poi il Milan tornerà protagonista. Ibra? Campioni di quel genere se tornano è perchè si sentono in grado di far bene. Il Toro? Deve continuare come ha fatto ieri, non come ha fatto con l'Atalanta, quella è stata una giornata storta che capita una volta in 80 anni. Sirigu? Veramente forte, sta facendo una grande stagione"

Clicca sotto per guardare