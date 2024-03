Milan, Maignan chiede 8 milioni per il rinnovo contrattuale. Ha due anni di contratto

L'ex portiere dell'Inter, Silvano Martina, ha parlato ai microfoni di SportItalia partendo dagli allenatori. "Inter e Milan penso resteranno così. Nella Juve leggo che fra Allegri ed i tifosi c’è qualche tensione in più e magari a fine anno la società potrebbe prendere qualche tipo di decisione, ma bisogna considerare che Max ha un contratto importante che pesa sulle casse bianconere, non è facile cambiare così e lui è un allenatore forte, che ha vinto tanto. In Italia poi conta il risultato e se arrivasse secondo si potrebbe anche dire che con la squadra che ha non potesse fare di più".

Sul portiere più forte della Serie A. "Il più forte e Maignan. Stanno facendo bene Sommer e Milinkovic-Savic, che è cresciuto. Di Gregorio sta crescendo, mi piace, è potente. Mi ricorda Peruzzi. Sicuramente è forte, poi anche lui va messo alla prova”.

Per Maignan continuano le trattative per il rinnovo. Il portiere vuole uno stipendio da top, tra i 7 e gli 8 milioni di euro, anche perché seguito da Paris Saint Germain e Bayern Monaco per la prossima stagione. Attualmente ne percepisce 2,8 e il Milan ha già proposto 5 milioni, ma il portiere ha rifiutato l'offerta rossonera. Maignan ha ancora due anni di contratto.