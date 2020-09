esclusiva Martorelli: "Pirlo avrebbe deciso per Dzeko. Inter partirà con favori del pronostico"

vedi letture

Chiacchierata di mercato a TMW con Giocondo Martorelli. Nell'intervista che potete vedere si è inizialmente parlato di Juventus: "Per quanto riguarda l'attaccante Pirlo avrebbe già deciso per Dzeko ma le problematiche legate a questa operazione rendono difficile questo obiettivo. Anche Suarez sarebbe importantissimo. Se arriva uno tra Dzeko, Suarez o Morata la Juve avrebbe qualcosa in più rispetto alle altre squadre in avanti. Gli altri ruoli? C'è anche un occhio al bilancio e servirà prima qualche uscita. Mi aspetto tra le partenze oltre a Douglas Costa anche Bernardeschi e forse pure Rugani. La cessione di Romero ha comunque consentito l'arrivo di soldi freschi. Quanto all'Inter era già molto forte. Ora forse non può andare su certi giocatori. Per Kantè ad esempio è un esborso che il club ha deciso di non fare, poi dipenderà anche dalle uscite di Nainggolan e Perisic. Gli arrivi di Kolarov e Vidal daranno ancor più qualità ad una squadra che partirà con i favori del pronostico".

Clicca sotto per guardare l'intervista in cui sui parla anche di Fiorentina e Genoa