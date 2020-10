esclusiva Mattioli: "Juve ieri ha pagato presenza di Bernardeschi. Inter nettamente favorita"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Mario Mattioli, voce storica della Rai. Con lui abbiamo analizzato vari temi a partire dalla Juve: "Non parlo di difetti ma di peccati di gioventù. E' una squadra che va lasciata lavorare, ieri erano tutti attenti a come fare i movimenti. Arthur era sovrastato dal pensiero di dover fare quel che Pirlo gli suggeriva. La Juve ha pagato la presenza di un giocatore che ho sempre ammirato che è Bernardeschi. L'anno scorso Sarri lo utilizzava spesso e anche in tutte le posizioni del campo. Con Kulusevski poi la Juve è esplosa, Dybala è via via emerso. Certo sono punti persi ma non in modo irrimediabile, servono a costruire il nuovo edificio Juventus. Gli esperimenti è giusto farli. Danilo stesso anche lui è stato un esperimento, la Juve a sinistra non ha nulla, a parte Frabotta. Il match col Barcellona? Qualche problema c'è legato anche alle assenze. Rugani ad esempio oggi per la Juve sarebbe stato oro colato, un po' quello che è stato Ranocchia per l'Inter".

L'Inter ha qualcosa in più della Juve?

"Sicuramente e lo dico dall'inizio. A mio parere è nettamente favorita perchè c'è un gruppo di giocatori tale... Conte è parecchio più tranquillo, non so perchè ci sia stata questa metamorfosi. Forse dopo i problemi col club ha ritenuto di seguire i dettami della società".

E il Napoli?

"Gattuso ha confermato di essere un grande personaggio e grande uomo. Il Napoli può regalarsi grandi soddisfazioni se sta buono De Laurentiis... Può dare fastidio all'Inter che però credo farà suo il campionato"