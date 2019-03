ESCLUSIVA TMW - Mattioli: "Salah-Dybala? Dubbioso. Allegri resta"

Concentrata sul presente ma anche sul futuro. La Juve pensa già a come rinforzarsi per la prossima stagione, magari anche attraverso qualche scambio. Come quello ipotizzato nelle ultime ore tra Dybala e Salah. "L'egiziano in Italia ha avuto un ottimo rendimento sia nella Fiorentina che nella Roma però è uno di quei giocatori che al tempo stesso fanno impazzire e innervosire", dice a Tuttomercatoweb.com Mario Mattioli, storica firma della Rai. "E' un giocatore che anche quest'anno ha dimostrato di avere i suoi momenti no. Francamente sarebbe uno scambio che mi desterebbe delle perplessità, pur essendo Salah un giocatore di gran valore".

La Juve pensa anche a Chiesa...

"Come fai a non vederlo positivamente anche nella Juve? Certo, poi bisognerebbe vedere come utilizzarlo e capire bene quale sia il suo problema fisico. Ripeto, chi non lo vorrebbe? In ogni caso qualsiasi giocatore che firma con la Juve deve sapere che non giocherà quaranta partite ma trenta".

Su Allegri invece che idea si è fatto? Per stabilire quale sarà il suo futuro occorrerà attendere la fine della stagione?

"A mio parere rimarrà. Faccio un discorso ampio: il gioco di molti allenatori come Sarri, Pioli e Mihajlovic lo conosci, quello di Allegri no, il tecnico livornese ha sempre fatto il camaleonte, il che vuol dire rinnovo mentale continuo. E lo ha sempre fatto perché ogni anno si trova una squadra rinnovata, deve reinventarsi il sistema di gioco, studiare delle novità. Per tutta questa serie di motivi credo che non sia saturo della Juve e resterà sulla panchina bianconera".