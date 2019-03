ESCLUSIVA TMW - Menichini: "Roma, sfortuna: da capire se squadra è con DiFra"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Leonardo Menichini, ex calciatore della Roma (in giallorosso è stato anche il vice di Mazzone) analizza a TMW il momento delicatissimo di De Rossi e compagni. "E' evidente che c'è parecchia delusione dopo l'eliminazione di ieri sera, tutti si aspettavano di poter andare avanti. Va detto che la Roma non è stata fortunata negli episodi. Serviva più attenzione nelle valutazione: il rigore non concesso su Schick poteva essere almeno rivisto dall'arbitro. Ci sono stati episodi in cui la cattiva sorte l'ha fatta da padrona e in questo competizione servirebbe anche un pizzico di fortuna".

Adesso sarebbe giusto esonerare Di Francesco?

"Si fa presto a passare dalle stelle alle stalle: è vero che i risultati non sono dei migliori ma Di Francesco comunque conosce la squadra e l'ambiente. Da parte della dirigenza va capito se la squadra sta con lui. Vedendo la partita di ieri, i giocatori hanno lottato. Hanno sbagliato qualcosa di troppo nel palleggio per il pressing avversario ma ci ha provato fino alla fine. La squadra ha dato tutto. Difficile dire cosa sia meglio: noi allenatori sappiamo che dipendiamo dai risultati. Ripeto, bisogna capire se la squadra crede nelle metodologie del tecnico"

Perchè la Roma quest'anno non è decollata?

"Ha sempre alternato buone prestazioni ad altre più negative. Ma per le posizioni altissime servono continuità e un un filotto di vittorie. L'altra questione negativa è legata agli infortuni, di varia natura, muscolare e traumatica. E questo non ha favorito il gioco nè l'entusiasmo nè la possibilità di trovare sincronismi tra i giocatori".