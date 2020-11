esclusiva Merlo: "Viola, assurdo due tornanti di punta. Cosi rischia di andare giù di brutto"

Claudio Merlo, grande ex viola, fa un'analisi dura ma approfondita sulla crisi della Fiorentina: "L'errore iniziale - dice a TMW - è stato quello di Commisso che ha confermato Iachini. La squadra è buona e tengo a sottolinearlo. Quando sono arrivati in estate certi giocatori ho pensato che ci saremmo potuti divertire. Però poi vedo che Iachini arriva a mettere Ribery e Callejon di punta avendo tre attaccanti in panchina... Metti Ribery e una punta magari, ma non Callejon e Ribery insieme davanti. Lo spagnolo è forte se fa la fascia... Con questi giocatori il 4-3-3 sarebbe perfetto: ripeto, davanti Ribery e Callejon sulle fasce e una punta; Pulgar regista e Castrovilli e Amrabat mezzali. L'ex veronese non può giocare davanti alla difesa, è un rubapalloni alla Nainggolan e messo davanti alla difesa non la prende quasi mai. In difesa Pezzella e Milenkovic centrali con Biraghi a sinistra e Lirola a destra. Tornando alle punte Vlahovic o Kouame vanno bene tutti e due, però devono giocare 5-6 gare, non mezza partita e poi un altro. Torno a dire: non si può non giocare con due punte, quando abbiamo il pallone non sappiamo a chi darlo. Ribery non può far tutto, Callejon è spaesato di punta".

Insomma come se ne esce?

"La cosa più assurda è che ci sono 3 punte e Vlahovic lo vogliono pure tutti. Eppure metti due tornanti di punta. Non esiste al mondo. Mi dispiace per Iachini che non fa una bella figura. Un allenatore deve guardare il campo e che giocatori ha e per quale modulo sono adatti. Se sei abituato a giocare sempre allo stesso modo è finita. E se si gioca sempre così e con questo modulo si va giù di brutto e ripeto, avendo una bella squadra. I giocatori vanno messi nel posto giusto".

Iachini ora lo cambierebbe?

"Diventa difficile cambiare, ci sarebbe da ricominciare tutto da capo. Sarri? E' bravo, verrebbe di corsa ma ci vuol tempo a capire come gioca lui. Ora comunque si gioca senza carattere, camminiamo, non corriamo. Si rischia di andare giù. Divento matto a vedere Callejon e Ribery di punta. Se giocano ancora, col Parma, Ribery e Callejon davanti non guardo la partita".