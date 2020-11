esclusiva Milan, occhi su Sucic del Salisburgo. Argurio: "Ricorda Milinkovic-Savic"

Seppur in maniera claudicante, a causa della pandemia di Covid-19 che ha ripreso forza nel nostro paese, tutte e tre le serie professionistiche italiane hanno mandato in archivio la prima parte di stagione. Molte le novità, fra campo e panchina, che abbiamo scoperto in queste settimane in ognuna delle tre serie e per analizzarle abbiamo interpellato Christian Argurio, ex scout di Juventus e Udinese (Muriel il colpo che porta la sua firma), oltre ex direttore sportivo di Catania e Messina.

Direttore, iniziamo dalla Serie A. Quali i volti nuovi che l’hanno maggiormente colpita?

“Ne cito tre. Il primo è Aaron Hickey, terzino scozzese del Bologna. E’ un giovane con grandi margini di miglioramento che è anche l’ennesima dimostrazione della capacità di Walter Sabatini di scovare talenti. L’altro giocatore è Sam Lammers, olandese dell’Atalanta. Qui il tempismo dei dirigenti della Dea è stato perfetto nonché fondamentale. L’attaccante aveva fatto un campionato strepitoso con l’Heerenveen salvo poi tornare al PSV per fine prestito e infortunarsi gravemente. Con il contratto in scadenza, poi, l’Atalanta è stata brava a portarlo a casa. Infine voglio citare Maxime Lopez arrivato al Sassuolo: una scommessa forte ma di quelle che possono rendere moltissimo”.

E in Serie B?

“Anche qui ci sono elementi interessanti come il norvegese Dennis Johnsen acquistato dal Venezia, con margini di miglioramento indubbi visto anche il tempo di adattamento necessario ai calciatori stranieri per capire il nostro calcio, o Antonio Marin, croato arrivato al Monza in prestito dalla Dinamo Zagabria”.

Concludiamo il percorso e arriviamo in Serie C.

“Quello di terza serie è un campionato che è solitamente molto duro e in piena pandemia lo è ancora di più. Per questo motivo più che di un calciatore vorrei porre l’attenzione su quanto di buono sta facendo Cristiano Lucarelli a Terni. Assieme all’ottimo lavoro del presidente e del direttore sportivo nella costruzione della squadra Lucarelli sta dimostrando tutto il suo valore. Si vede la sua mano in maniera chiara ed evidente”.

Ternana, dunque, “nuovo Monza” della Serie C?

“No. Anche perché questa stagione, così martoriata non può essere paragonata a quella passata. Sicuramente loro e il Bari sono le società favorite nel girone C, con Avellino e Teramo come terze incomode.

E negli altri due gironi?

“Padova nel Girone B e assoluta incertezza nell’A dove è tutto un grande punto interrogativo”.

Da esperto di calcio internazionale torniamo ai talenti più interessanti che ci sono al di là dei nostri confini. Che nomi si sentirebbe di fare per la massima serie?

“Ce ne sono molti. Da Vuskovic dell’Hajduk Spalato del quale si fa già un gran parlare, passando per il 2002 della Dinamo Zagabria Josko Gvardiol, altro difensore di sicuro avvenire, Bryan Mbeumo, ala destra classe 1999 del Brentford e Christian Tzolis, seconda punta 2002 che sa giocare anche sugli esterni del PAOK Salonicco, fino ad arrivare a Luka Sucic del Salisburgo”.

Per quest’ultimo è circolata l’ipotesi Milan.

Si tratta di una mezzala offensiva che spesso viene paragonato a Milikovic-Savic della Lazio. E’ un elemento di grande prospettiva che vedrei bene nel campionato italiano”.