© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Foggia, Luca Nember, ha parlato del neoacquisto Luca Matarese, prelevato dal Frosinone durante la finestra di gennaio per la volata finale. "È solo due mesi che con noi. Ha avuto la possibilità di entrare per qualche minuto, quando ha giocato da titolare contro l'Ascoli ha dimostrato potenzialità importanti. Per me, con la crescita, potrebbe arrivare a palcoscenici più importanti, è serio e determinato, fa della velocità e la qualità la sua forza. Darci una mano? Ce lo auguriamo, anche se lo abbiamo preso a gennaio, dev'essere un elemento a disposizione della rosa e deve dare una mano. C'è stata la possibilità di poterlo portare a Foggia, siamo contenti che abbia accettato la sfida. A questi ragazzi giovani manca il campo, la possibilità di mettersi in mostra, la determinazione che hanno poi fa la differenza. Devono lavorare e allenarsi al 100%, per potere determinare".