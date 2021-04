ESCLUSIVA TMW - Nicolini: "Samp domani serena. Ranieri può restare ma con garanzie tecniche"

esclusiva Nicolini: "Samp domani serena. Ranieri può restare ma con garanzie tecniche"

"Sarà una partita impegnativa contro un avversario che ha ritrovato verve dopo il successo con la Fiorentina". Così Enrico Nicolini, grande ex doriano a proposito della sfida dei blucerchiati col Milan. "I rossoneri sono l'unica alternativa all'Inter per lo scudetto", ha detto al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Ma mi aspetto una buona Samp che può giocare serena. Sarebbe un peccato non chiudere nella parte sinistra e farsi superare da chi sta dietro. E sarebbe bello magari poter guadagnare punti su Verona e Sassuolo".

Perchè con Ranieri non c'è stato ancora il prolungamento del contratto?

"Sia Claudio che il presidente erano d'accordo di incontrarsi a salvezza raggiunta. Da parte di Ranieri c'è la volontà di restare perché a Genova si è trovato bene. La società forse aspetta ancora il finale di campionato. Per esperienza dico che se c'è la volontà di entrambe le parti i problemi si risolvono. Non penso che la questione sia legata ai 100mila euro in più o in meno. Se c'è volontà il matrimonio può continuare poi bisogna vedere cosa potrà fare il club dal punto di vista tecnico. Ranieri non si accontenta di vivacchiare ma vuole avere garanzie tecniche".

