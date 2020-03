esclusiva Oddi: "Sarebbe scorretto assegnare lo scudetto alla Juve. Si può ripartire"

Il periodo in Italia resta complicatissimo ma dal punto di vista strettamente calcistico si prova a capire se e come ripartire. E attendono notizie anche i tifosi della Lazio, considerato che i biancocelesti, ad un punto dalla Juve, sono in piena corsa per lo scudetto: "Bisogna vedere quando finisce questa pandemia. Se da qui ad un mese tutto o quasi riparte, il campionato poi potrà essere portato a termine", dice a Tuttomercatoweb.com GIancarlo Oddi, ex laziale che vinse lo scudetto nel '74. "Giocando tre gare a settimana si potrebbe arrivare a concluderlo, arrivando a metà luglio. Ricordo che quando la Lazio fece gli spareggi si giocò fino al sette luglio... Tra l'altro a mio parere i giocatori torneranno in piena forma in dieci giorni anche perchè pure adesso si stanno tenendo in condizione a casa. Molti di loro hanno anche la palestra".

C'è chi sostiene addirittura che la Juve voglia lo scudetto d'ufficio per poi pensare alla Champions...

"Assegnare lo scudetto alla Juve sarebbe scorretto. Glielo darei se come il Liverpool avesse un vantaggio enorme sulla seconda. E' comunque difficile, ripeto, poter dire con esattezza qando riprendere e ora bisogna pensare ai morti che ci sono stati. Occorre aggiungere che ci siamo fermati troppo tardi,m lo stop doveva arrivare prima, anche da parte dell'Uefa"

Fermo restando che adesso occorre pensare a questo momento così difficile, il tifoso laziale che cosa pensa in questo periodo visto che si parla anche di annullamento del campionato?

"Sarebbe un vero peccato. Sarà un caso ma l'anno prima dello scudetto succede sempre qualcosa alla Lazio. Accadde a noi ma successe anche l'anno prima del secondo titolo, quello del 2000. Si vede ce questa squadra deve vincere lo scudetto due volte... Sarebbe un gran dispiacere perchè obiettivamente la formazione di Inzaghi ha giocato un bellissimo calcio, è stata quella che mi è piaciuta più di tutti. Lo scudetto sarebbe un premio meritato. Vediamo che succede"