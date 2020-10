esclusiva Orlandini: "Fiorentina, Sarri sarebbe un toccasana. Iachini non era da confermare"

vedi letture

"Sarri lo vedrei molto bene alla Fiorentina". Andrea Orlandini, ex giocatore viola, commenta così il futuro dell'ex tecnico della Juve che adesso sta cercando di ottenere la risoluzione con il club bianconero. "Iachini - dice Orlandini a TMW - lo avrei cambiato prima dell'inizio del campionato. E' un bravissimo allenatore ma per la Fiorentina di Commisso e le sue ambizioni, serviva a mio parere una figura diversa. Tutto questo forse lo pensavano anche all'interno della società ma Commisso è entrato nelle questioni tecniche. Lui è il presidente e ha dato un'altra chance a Iachini, ma siamo alle solite, era già successo con Montella".

Che cosa non ha funzionato?

"Il ds doveva farsi valere, doveva imporsi e convincere il presidente a cambiare. In più ci voleva un anche un centravanti. Per il resto Callejon è un buon calciatore, Bonaventura idem, interessante pure Quarta soprattutto se c'è l'ok di Passarella. Ma l'attaccante era la prima cosa da fare. Non Piatek però, che non mi faceva impazzire. Con un centravanti e un altro allenatore la squadra sarebbe da sesto-settimo posto. Ora invece mi sembra che possa fare il campionato dell'anno scorso".

Sarri dunque potrebbe lasciare il segno anche entrando in corsa?

"Può entrare in corsa, sarebbe un toccasana. A parere mio hanno sbagliato alla Juve a mandarlo via, ha avuto sfortuna in Champions ma meritava un'altra chance. La Roma? Se cambia va su Allegri".

E il Napoli?

"Per me è una buona squadra, però con la Juve dovevano giocare. Il Milan nelle stesse condizioni ha giocato. Dovevano partire. Quanto alla lotta scudetto, è tutto aperto ma la Juve con Ronaldo ha l'80% di vittoria"