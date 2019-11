ESCLUSIVA TMW - Orlando: "Milan, non vedo soluzioni. La Juventus vincerà"

© foto di Marucci

Massimo Orlando, ex di Juventus e Milan, presenta per TMW la sfida di domani sera a Torino: "Il Milan è in difficoltà di risultati e mentalmente. Se fossi un tifoso sarei molto preoccupato, non vedo molte soluzioni e credo che la Juve vincerà abbastanza facilmente contro i rossoneri. Ha ragione Capello, Leao e Hernandez sono due colpi da Milan: è vero che per ora sta giocando poco ma prima o poi Leao sarà titolare perchè ha qualità. Hernandez è un esterno moderno e ora sta imparando anche la fase difensiva. Bennacer e Krunic li utilizzerei di più. Ibra? Non credo possa andare al Milan. Un anno può ancora farlo, fisicamente è mostruoso. La politica di svecchiamento della squadra però non mi sembra in linea con l'arrivo di Ibra. E anche le parole di Gazidis sono state chiare"

