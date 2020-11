esclusiva Orrico: "Inter non sembra una squadra di Conte. Troppi gol subìti, difesa lenta"

vedi letture

"Purtroppo l'Inter paga la lentezza dei suoi difensori. Subiscono la rapidità e il talento dei giocatori di classe". La pensa così Corrado Orrico a proposito dei nerazzurri. E a TMW dice: "Non pare una squadra di Conte, che ha fatto sempre prevalere la difesa solida. Ricordo che Chiellini, Barzagli e Bonucci non pigliavano mai gol. E da lì impostava vittorie. Sono perplesso, i gol presi sono tanti, non vengono tamponate le iniziative degli avversari. E con questa volontà di far inserire i centrocampisti aumenta il carico di lavoro difensori. Manca un elemento alla Kolulibaly per fare un esempio, uno che ti viene a prendere e vince i duelli individuali. L'Inter prende 2 gol a partita, è un problema strutturale, i difensori hanno mancanza di rapidità, si trovano davanti giocatori di scatto e li piantano lì. La fase difensiva Conte non l'ha risolta per ora, è un problema serio. Mi meraviglio perchè il tecnico è bravo e sa che le costruzioni si iniziano dal basso e non dal tetto".

Hakimi ieri al di sotto della sufficienza...

"Fa proiezioni in attacco, in fase difensiva è in difficoltà, non è un difensore vero, è un quinto. Il resto nell'Inter c'è, i gol li fa, ma poi se ne pigli di più perdi".

Il ko dell'Atalanta invece se lo aspettava così?

"Farà bene in Italia, il nostro campionato è modesto. Poi quando trovi gli squadroni emergono i problemi. E' vero, mancava De Roon che è fondamentale e sa e mettere a posto tutte le situazioni ma non basta questo particolare di fronte ad un rovescio del genere.... Il Liverpool ha giocato alla grande e l'Atalanta non aveva le stesse capacità individuali e globali. L'avversario si è mostrato superiore fisicamente e tatticamente. Si sono visti i limiti dell'Atalanta. Vanno analizzati i valori individuali del Liverpool uomo contro uomo rispetto all'Atalanta. Il valore dei giocatori conta..."

Iachini resta alla Fiorentina ma è una fiducia a tempo... Che ne pensa?

La Fiorentina è buona squadra ma non squadrone e quando perde delle partite il tecnico viene messo sul banco degli imputati come accade a tutti gli allenatori. Gli auguro di vincere perchè l'ambiente così si può rasserenare. Ma le polemiche ci sono con tutti: c'è polemica con Pirlo e con tanti altri. Quella dell'allenatore è una vita agra. In ogni caso se poi Iachini dovesse essere sostituito vedrei bene Montella bene. Ha il gusto del gioco e rappresenta nelle dichiarazioni rappresenta meglio la città. E' un moderato, non è banale e non è aggressivo. E' un legno dritto. Kant diceva che l'uomo è un legno storto che non si puà raddrizzare ma Montella lo vedo un legno dritto".