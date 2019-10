ESCLUSIVA TMW - Orsi: "Lazio, con la Dea è un bivio. Per ora sono deluso"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Il campionato riparte domani con la sfida delle 15 tra Lazio e Atalanta. Una gara che promette spettacolo e che conta parecchio sul piano della classifica. I biancocelesti sono chiamati ancora una volta a non fallire l'appuntamento dopo un avvio di stagione che non ha convinto. "Affrontare i bergamaschi è sempre complicato ma c'è da dire che contro le big la Lazio ha sempre giocato buone partite anche se ha raccolto solo un punto, con la Roma", dice a TMW Nando Orsi, ex portiere biancoceleste. "Il campionato della Lazio però non è dei migliori, ora serve una svolta. E quella di domani sarà una partita-spartiacque. Se la Lazio perde si amplia il distacco dalle prime anche se comunque manca ancora tanto. Però saresti costretto a pedalare e a rincorrere".

Che cosa è successo alla Lazio in questo avvio di stagione? Perchè non riesce a salire mai l'ultimo gradino?

"A mio parere la squadra si è un po' appiattita. Alla Lazio forse pensavano che con gli stessi giocatori dell'anno scorso potessero partire forte. Ma non è stato così. E ora Lotito ha detto che i diritti sono finiti, ci sono solo doveri. Forse manca un po' di personalità. Ripeto, la squadra è la stessa da 3-4 anni e può darsi che ci sia stato un appiattimento. Spero non sia così. Finora mi ha deluso".

In un'intervista Klose ha detto di essere rimasto sorpreso dalla crescita di Strakosha. Che ne pensa?

"E' un buon portiere, è cresciuto e deve continuare a migliorare. A mio parere non ha avuto tanti picchi ma non ha neanche commesso tanti errori. E ' un portiere adatto per la Lazio".