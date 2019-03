ESCLUSIVA TMW - Paciencia: "Roma in piena crisi, al Dragão passerà il Porto"

© foto di Giacomo Iacobellis

Titoli su titoli da calciatore con la maglia del Porto, poi - sempre al Dragão - l'inizio di una nuova avventura da allenatore che lo ha portato negli anni a giro per il mondo. Domingos Paciência si racconta in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com proprio nel giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions tra i Dragões e la Roma, senza dimenticarsi del prossimo appuntamento di suo figlio Gonçalo con l'Inter.

Paciência, che gara si aspetta stasera al Dragão?

"Mi aspetto una partita molto equilibrata. Sia il Porto che la Roma vengono da una sconfitta pesante in campionato. Non solo il derby della capitale, i Dragões hanno infatti perso il big match casalingo col Benfica e di conseguenza anche il primato in classifica. Entrambe le squadre hanno bisogno di una risposta importante".

Secondo lei chi è il favorito dopo il 2-1 giallorosso dell'andata?

"In casa il Porto è una squadra diversa, credo che sia favorito per passare il turno di Champions. Già all'Olimpico i Dragões avrebbero meritato un altro risultato e coi rientri di Marega, Soares e Corona partono sicuramente avvantaggiati rispetto alla Roma. Il gol dell'1-2 segnato da Adrián legittima ulteriormente le speranze di rimonta".

Cosa si dice in Portogallo di questa Roma?

"Si dice che la Roma sta vivendo un periodo complicato. La squadra non sembra per niente in salute e, se col Porto dovesse arrivare l'eliminazione, mister Di Francesco potrebbe addirittura essere esonerato. Un clima di totale instabilità che spinge il Porto e i suoi tifosi a credere ciecamente nella rimonta".

Parliamo invece della sua carriera da allenatore. Dopo l'avventura al Belenenses della passata stagione, quando la rivedremo all'opera?

"Spero a breve. In questo momento non sto lavorando per scelta mia. Ho ricevuto delle proposte da alcuni club, ma in Paesi con poca visibilità internazionale. Sto aspettando un progetto che mi renda felice e mi motivi, con un solo obiettivo: vincere".

Dopo i tanti trofei vinti col Porto da giocatore, la sua carriera da allenatore l'ha già portata in tanti Paesi diversi: dal Portogallo alla Spagna, fino alla Turchia e a Cipro.

"Sono state tutte esperienze positive per la mia crescita professionale. Non mi pento di niente, anche se in alcune piazze non c'erano forse le condizioni migliori per lavorare. Ricordo con particolare piacere la qualificazione in Champions ottenuta con l'APOEL Nicosia. All'estero in generale ho imparato tanto, scoprendo nuove culture e raggiungendo traguardi che non avevo mai ottenuto da calciatore. Sono orgoglioso della carriera che ho fatto al Porto, con sette campionati, cinque Coppe e cinque Supercoppe di Portogallo, oltre a una Coppa Intercontinentale, ma devo dire che anche il percorso da tecnico mi ha già regalato delle belle soddisfazioni".

Chiosa su suo figlio Gonçalo, attaccante dell'Eintracht Francoforte e prossimo avversario dell'Inter in Europa League.

"Dopo il lungo stop per infortunio degli ultimi tre mesi, il gol partita segnato al 96' contro l'Hoffenheim nell'ultimo turno di Bundesliga gli ha senza dubbio restituito il sorriso. Non c'era cosa migliore per ritrovare la fiducia, ma al momento Gonçalo ha davanti a sé un tridente tra i più forti d'Europa. L'Eintracht con Jovic, Rebic e Haller ha infatti un attacco titolare strepitoso, vedremo se mio figlio potrà presto ritagliarsi altro spazio ed esultare ancora. Magari già nella sfida europea coi nerazzurri".

Chi passerà il turno tra Eintracht e Inter?

"Difficile dirlo. Sarà un doppio confronto tra due grandi squadre. Eintracht e Inter hanno entrambe giocatori di livello, può succedere di tutto".