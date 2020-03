ESCLUSIVA TMW - Padalino: "Juve, scelta di buonsenso. Viola, annata un po' tribolata"

esclusiva Padalino: "Juve, scelta di buonsenso. Viola, annata un po' tribolata"

vedi letture

Pasquale Padalino, allenatore ed ex calciatore di Fiorentina e Inter tra le altre ha parlato di vari temi di attualità. Intervenendo al TMW News si è soffermato sulla questione della riduzione degli stipendi dei giocatori, strada intrapresa per ora dalla Juventus: "La decisione dei bianconeri sul taglio degli ingaggi è stata scelta di buonsenso non solo da parte del club ma anche da parte di chi l'ha subìta, ossia calciatori, dirigenti. A tal proposito dico che lo stesso buonsenso dovrà essere dimostrato dai club che seguiranno questa decisione. Non solo nell'attuarla perchè il momento lo richiede ma soprattutto va ricordato ai presidenti che vanno valutati i casi in maniera singola: se in squadre come Juve e Inter e simili è molto semplice da accettare, nelle squadre di categorie inferiori in particolare la Serie C servirà più attenzione, andando a prendere in esame i calciatori che percepiscono uno stipendio di gran lunga inferiore rispetto ad altri colleghi. Credo ci sarà una presa di responsabilità andando a tutelare coloro che non possono sopportare una percentuale di riduzione così alta".

Sul campionato di Serie A che idea si è fatto? Sarà possibile ricominciare?

"Credo che in questo periodo non ci siano le condizioni nè le tempistiche per programmare a breve una eventuale calendarizzazione delle restanti partite. E' prioritario cercare di trovare delle soluzione per tutti gli addetti ai lavori, società comprese, affinchè questo terribile momento possa passare senza gravare ancor più sulle loro famiglie".

Da ex viola che cosa pensa della Fiorentina vista in questa stagione e che cosa si aspetta in futuro?

"La Fiorentina non ha attraversato un'annata felice anche se mancano ancora alcune partite. E stato un percorso un po' tribolato sia per quanto riguarda l'assetto societario che per la composizione della squadra. Alcuni casi tipo Chiesa hanno portato nell'ambiente delle preoccupazioni per il presente e il futuro. Pian piano anche con l'arrivo di Iachini, che conosciamo per la concretezza, è arrivato quell'equilibrio che forse si era smarrito. E' una squadra giovane che necessitava di un certo periodo di tempo per sistemarsi. Si sono verificate una serie di situazioni che hanno provocato ansie a trecentosessanta gradi. Credo che con questa proprietà e una organizzazione degna della Fiorentina, tornerà sulla carreggiata giusta per recuperare il tempo perso"