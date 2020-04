esclusiva Paganin ricorda Mantovani: "Fece sentire quella Samp come una vera famiglia"

Oggi ll presidente della Samp dei trionfi, Paolo Mantovani, avrebbe compiuto 90 anni e per ricordarlo, nel corso del TMW News, è intervenuto Antonio Paganin che per quattro stagioni vestì la maglia dei blucerchiati, dall'84 all'88: "E' un giorno importante, per rievocare una persona di gran livello. Mi ha dato la possibilità di affacciarmi al mondo professionistico e ricordo con piacere gli anni con la vittorie in Coppa Italia e la qualificazione alla Coppa Uefa. Ma soprattutto mi ha fatto un gran piacere aver avuto la possibilità di vivere in una vera e propria famiglia, come era la Samp di quel periodo. Eravamo una squadra giovane che avrebbe lasciato il segno negli anni successivi e avrebbe scritto una parte importante della storia del club. Mi manca quel periodo, ma quel che conta di più è sottolineare la figura di un presidente che ha voluto bene a tutti, giocatori e tifosi ed è impossibile da dimenticare".