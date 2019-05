ESCLUSIVA TMW - Panucci: "Ranieri? Buon lavoro. Spalletti un lottatore"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente all'evento benefico 'Barlassina Country Club', il tecnico ed ex calciatore Christian Panucci ha parlato così ai microfoni di TMW di tanti argomenti legati all'attualità del calcio italiano: "Fortunatamente ho fatto il calciatore, se avessi fatto il golfista sarebbero stati guai. La Juve? Giocava un campionato a sé e lo ha vinto meritatamente. L'Inter? Vediamo, quest'anno poteva combattere col Napoli e non ci è riuscita, vedremo come investirà ma di certo avrà un futuro importante".

L'Inter aveva le potenzialità per fare qualcosa di più, non credi?

"Luciano è un lottatore, ha fatto le scelte migliori, forse in Champions poteva fare di più ma se arriva entro le prime quattro ha raggiunto l'obiettivo".

Non è semplice chiudere la stagione sapendo di non rimanere.

"Ha un contratto, le spalle larghe e gestirà la cosa nel modo migliore".

Ranieri alla Roma come lo hai visto?

"Ha cercato di tirare su la squadra, è un allenatore di esperienza e ha fatto un buon lavoro".