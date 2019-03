ESCLUSIVA TMW - Paolillo: "Icardi guardi in faccia i dirigenti. Marotta ok"

© foto di Federico Gaetano

Ogni giorno un nuovo capitolo della vicenda Icardi. Ieri la lettera su Instagram da parte dell'attaccante che ha voluto specificare le sue ragioni, precisando di aver sempre messo l'Inter davanti a tutto e a tutti. La situazione crea imbarazzo nel club, anche perchè c'è una stagione densa di appuntamenti che non possono essere persi di vista. "Ritengo che l'unico che in questo momento stia operando bene è Beppe Marotta", dice a Tuttomercatoweb.com Ernesto Paolillo, ex ad nerazzurro. "Sta facendo tutto in modo assolutamente professionale. Può sembrare duro o rigido ma l'inter ha un fatturato di centinaia di milioni di euro e va gestita così. E' evidente che a volte ci sono atteggiamenti di calciatori che non capiscono il contesto in cui si muovono. Ripeto, tutto va gestito come sta facendo Marotta a cui va un plauso".

Che pensa della lettera di Icardi?

"Lui ha il diritto di dire le sue ragioni, ma non per lettera pubblica bensì guardando in faccia i dirigenti. Non in tv, ma intorno ad un tavolo con i dirigenti. Lì può portare le sue ragioni".

Ma adesso si può ancora ricucire o siamo ad una rottura totale?

"Se ci sono degli equivoci o dei fraintendimenti è possibile ricucire intorno ad un tavolo. Se invece gli atteggiamenti sono messi in atto per portare ad una rottura, allora non ci sono margini. Dipende dalla volontà di chi ha questi atteggiamenti. Sono convinto che l'interesse dell'Inter e di Marotta sia quello di trovare una soluzione e cioè di ricomporre".

Lei in questa situazione come agirebbe?

"Come sta facendo Marotta".