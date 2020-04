esclusiva Parma, ag.Barillà: “Taglio stipendi gesto intelligente e dovuto”

“Tutto fa pensare che si riprenderà e che finiranno i campionati. La Serie B farà fatica e si attrezzerà per dare i verdetti sul campo, chi invece farà fatica è la Serie C perché non è attrezzata per un protocollo medico molto rigido”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

I calciatori del Parma, quindi anche il suo assistito Barillà, intanto hanno rinunciato al mese di aprile.

“Al di là di ciò che è emerso nelle varie assemblee, uno capisce il momento. Siamo tutti legati a questo mondo e vogliamo che vada avanti. I calciatori sono persone come tutti e capiscono i momenti. I ragazzi a Parma sanno di avere una proprietà solida, oggi conta superare questo momento. È stato un gesto intelligente e dovuto”.

Che mercato sarà il prossimo?

“I grandi club potranno fare colpi. Ma sarà un mercato di assestamento. Tutto il sistema avrà delle perdite”.

Difficile ipotizzare la sessione di mercato in hotel...

“Oggi è difficile ipotizzare la ripresa generale e non solo calcistica. Nulla sarà più come prima. Dovremo mantenere le distanze, la sessione di mercato non fa eccezione. Sarà un mercato di videochiamate e incontri singoli”.