Pasculli: "Lautaro? Barça non pagherà la clausola ma credo troverà un accordo"

Lautaro e il possibile futuro al Barcellona. Ne abbiamo parlato con Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo con l'Argentina nell'86. Intervenendo al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, ha detto a proposito della volontà dei nerazzurri di ottenere il pagamento della clausola: "Penso che le parti arriveranno ad un accordo, non credo che il Barcellona spenda 111 milioni. Non perchè Lautaro non li valga, ma proverà ancora a mettere sul piatto qualche giocatore importante più 60-70 milioni. Credo che comunque il desiderio del giocatore sia quello di andare al Barça. E' normale che stanno trattando, l'Inter non vuole svenderlo, perché è un giocatore importante e ancora giovane. Il Barcellona sta pensando al futuro perchè Suarez non so quanto potrà ancora andare avanti a grandissimi livelli. E un attacco con Lautaro, Messi, Suarez è potentissimo. In più c'è anche Dembelè".

La situazione a livello di talenti in Argentina?

"Ci sono ragazzi interessanti anche se non c'è quella nidiata di importantissimi. Mi piace Almada, giovane e valido ma in generale ci sono un po' meno talenti rispetto a due-tre anni fa".

Gonzalo Montiel, terzino del River, piace molto alla Roma. Le piace?

"Buon giocatore che può crescere. in Italia potrebbe migliorare molto. Fenomeni da portare alla Juve o al Madrid però ripeto non ce ne sono. Ci sono buoni giocatori che devono fare esperienza".

Bustos attaccante del Talleres?

"Ottimo attaccante che può far bene in Italia. Bravissimo ad attaccare lo spazio e a cercare la porta. Ma se viene in Europa deve poter crescere".

Che campionato sarà alla ripresa?

"Anomalo, si giocherà con la paura del contatto. Credo che non sarai mai concentrato al cento per cento. Fai gol e devi esultare sotto una tribuna vuota e i compagni non possono abbracciarti. E' tutto molto strano, non sarà come prima"

E il suo futuro?

"Aspetto sviluppi, sono stato fino a poco tempo fa sulla panchina del Bangor in Galles. E ora vediamo, il campionato si è fermato ma il presidente Domenico Serafino ha grandi obiettivi. Vogliamo riportare la squadra in alto, in prima divisione".