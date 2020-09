ESCLUSIVA TMW - Pasinato ricorda Bersellini: "Meticoloso e vincente. Inter, con Vidal e Kantè si può..."

esclusiva Pasinato ricorda Bersellini: "Meticoloso e vincente. Inter, con Vidal e Kantè si può..."

Giancarlo Pasinato, grande ex interista, è intervenuto oggi nel TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, per parlare anche di Eugenio Bersellini a tre anni dalla morte del Sergente di Ferro: "E' stata una persona importante per me perchè mi ha fatto capire come si gioca in una big. Avrei potuto giocare anche di più in seguito, ma poi l'introduzione dello straniero mi ha un po' penalizzato. Spero di avergli dato tanto anch'io soprattutto nell'anno dello scudetto (1979-80). Ricordo che ci faceva lavorare tanto, ma capiva anche le nostre esigenze. Nelle nostre camere in ritiro ci lasciava liberi e ci dava respiro. Controllava magari la dieta, da tecnico meticoloso. Ma ripeto per me è stato molto importante".

Per l'Inter sarà l'anno buono?

"Con Vidal e Kante', che sono i giocatori richiesti da Conte, per me può essere l'anno buono. La Juve vorrà fare di più però l'Inter potrà dire la sua. Rispetto all'anno scorso forse la squadra bianconera può essere un po' più indietro e probabilmente dovrà cambiare ancora qualche giocatore".