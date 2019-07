ESCLUSIVA TMW - Pasqualin: “Milan, Suso il sacrificato”

© foto di Simone Calabrese

“Mi aspetto dei fuochi d’artificio importati. È un mercato nato all’insegna delle plusvalenze, ma ci aspettano tante sorprese”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin.

Chi si aspetta protagonista?

“Deve esserlo il Milan. In entrata e in uscita. Perché ha bisogno di fare qualcosa per essere competitivo. Siccome fin adesso è stato costretto a guardarsi intorno e aspettare, ora deve cominciare a vendere”.

Chi sarà il sacrificato?

“Un po’ a sorpresa rispetto alle previsioni iniziali il sacrificio di Suso. Però a Milano hanno capito che se vogliono arrivare quarti devono fare di tutto per trattenere un calciatore affidabile come nessun altro, cioè Donnarumma. Trattenerlo sarebbe un gran bel segnale”.

Lukaku il nome giusto per l’Inter?

“Sarebbe un bell’acquisto. Quando pensi a Lukaku pensi a Conte, perché è una richiesta del tecnico”.

Corso Procuratori: AvvocatiCalcio, di cui è presidente, scende in campo.

“Faccio una premessa: ci sono dei funzionari federali che rischiano delle denunce perché rispondono a chi fa delle domande in maniera superficiale ipotizzando per gli avvocati degli obblighi. AvvocatiCalcio nel tentativo di apportare cultura in un contesto dove se n’é vista poca ha deciso di scendere in campo organizzando dei corsi di preparazione all’esame. Abbiamo scelto Napoli come prima sede, chi vorrà potrà reperire le informazioni necessarie sugli appositi canali”.