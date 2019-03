ESCLUSIVA TMW - Peccenini: "Roma, brutte sensazioni. Squadra senz'anima"

Sempre diretto nella sua analisi, Franco Peccenini, bandiera della Roma, racconta senza troppi giri di parole le sue sensazioni sulla squadra giallorossa stasera impegnata nel ritorno di Champions contro il Porto (all'andata all'Olimpico 2-1 per i capitolini). "Ho brutte sensazioni - dice a Tuttomercatoweb.com - spero di sbagliarmi ma sulla scorta di quanto accaduto nel derby la vedo dura".

Di Francesco intanto stasera si gioca la panchina...

"Sì, ma quello è un problema relativo. Non è che la Roma potrà dare qualcosa in più o in meno. La verità è che anche quando ha vinto contro Bologna e Frosinone, la squadra ha fornito delle prestazioni bruttissime. E il culmine di questo cattivo momento si è avuto nel derby. Credo che il rapporto tra il tecnico e i giocatori sia integro ma i risultati e il gioco sono venuti meno".

Ma il vero problema della Roma quale può essere a suo parere?

"La squadra non ha un'anima. Abbiamo assistito a vari tentativi di trovarla ma la soluzione non è mai arrivata. Non ci sono mai state due due gare con la stessa formazione: Di Francesco ha cambiato per cercare la via giusta ma gli esiti non sono stati granchè. C'è anche da dire che l'organico messo a disposizione di Di Francesco, accettato dall'allenatore, non risponde alle esigenze del tecnico".

Eventuali sostituti di Di Francesco potrebbero essere Sousa o Panucci. Che ne pensa?

"Di Francesco è uno dei problemi ma non il problema. Panucci non credo che goda delle credenziali tali da poter risollevare il morale della tifoseira. Sousa ha trascorsi juventini e non sarebbe ben accetto a tutti. Serve una riflessione attenta per uscire dal guado"