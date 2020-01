Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb Giorgio Perinetti ha parlato anche del Genoa, a partire dall'ipotesi di una partenza di Criscito, destinato alla Fiorentina: "Sarebbe clamoroso perchè era tornato con l'idea di chiudere la carriera al Genoa. Vedremo, a Firenze potrebbe chiudere ugualmente in modo importante. Quanto al Genoa ha sempre fatto mercati di gennaio pirotecnici a parte i due anni in cui ci sono stato io che sono restio a a lavorare molto a gennaio. La classifica ora era deficitaria e Preziosi ha voluto dimostrare che vuol far di tutto per risalire, prendendo giocatori di spessore e d'esperienza. Il ritorno di Perin? Entra in questa questione la genoanità di giocatori che possono dare un contributo più fattivo alle sorti del club. Ne fa le spese Radu anche se poi per sua fortuna ha trovata l'alternativa Parma. Meritava di essere titolare a questo punto altrove. L'ipotesi Iturbe? Ho un po' perso le sue tracce, non so come stia ma quando si lancia nella metà campo avversaria è devastante. Se il Genoa fa queste scelte certamente il tecnico ha in testa un certo disegno tattico"

Clicca sotto per guardare