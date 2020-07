ESCLUSIVA TMW - Pià: "Atalanta-Napoli, sarà spettacolo. Dea corre troppo? Perché si diverte!"

esclusiva Pià: "Atalanta-Napoli, sarà spettacolo. Dea corre troppo? Perché si diverte!"

vedi letture

Legatissimo ad entrambe le squadre, l'ex attaccante brasiliano Inacio Pià, ora procuratore, ha voluto dire la sua sulla sfida di stasera del Gewiss Stadium, dove Atalanta e Napoli si sfideranno per tre punti molto importanti per le rispettive classifiche: "L'Atalanta ha ripreso il cammino interrotto a marzo: una squadra che corre, gioca e fa gol. Non si è visto il lockdown sulle gambe dei giocatori di Gasperini insomma, ma il Napoli viene da tante vittorie e dalla Coppa Italia, come sappiamo vincere aiuta a vincere. Sono due squadre in salute, di certo ci offriranno un bello spettacolo".

Domanda facile facile: chi la spunterà?

"Favoriti non ci sono, sono due squadre che stanno bene: l'Atalanta fa dell'intensità la propria forza, ha entusiasmo e fiducia. Il Napoli rincorre ancora la Champions e sicuramente sarà una bella partita, ma sui pronostici non mi sbilancio".

In campo ci saranno i big, Ilicic da una parte e Mertens dall'altra, o sarà turnover?

"Muriel è in gran forma, entrando dalla panchina ha sempre fatto la differenza, è il capocannoniere della squadra, c'è anche Zapata però. E Ilicic che torna in campo dopo l'infortunio, secondo il suo rientro sarà fondamentale per il finale di stagione della Dea. Nel Napoli non mi aspetto grande turnover, ci sarà Mertens davanti e il solito attacco. Se il Napoli fa punti credo la corsa per la Champions sia apertissima".

Le polemiche su quanto corre l'Atalanta hanno fatto discutere. Lei che ne pensa?

"Il segreto dell'Atalanta è l'allenamento, è una squadra che si allena a mille. La fatica la fanno in settimana, lavorano sempre a mille, in qualsiasi tipo di frangente, ed è normale che ti alleni sempre alla massima velocità poi la domenica vai a mille e sembra che non sia normale. Ma è il metodo di Gasperini, non è certo la prima stagione che fa ad alta intensità. La domenica si divertono, bravi Gasperini e lo staff a trovare giocatori capaci di assorbire gli insegnamenti del tecnico".