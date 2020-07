esclusiva Pieroni: "Sarri è certamente da Juve. E vedrete che saprà conquistare tutti"

vedi letture

Ermanno Pieroni conosce molto bene Maurizio Sarri avendolo avuto come allenatore all'Arezzo più di dieci anni fa. E non ha dubbi che il tecnico bianconero saprà conquistare tutti, nonostante le numerose critiche che stanno piovendo su di lui: "C'è qualche difficoltà - dice a TMW - ma lo scudetto arriverà e ora deve far bene in Champions, perché quello è l'obiettivo principale. In ogni caso è primo in classifica e sta per vincere il titolo. I numeri sono questi".

Però non convince...

"E' stato incassato qualche gol di troppo e questo sorprende anche me. Ma se mi si chiede se Sarri sia da Juve dico assolutamente sì. Per lui parla il curriculum: è tra i migliori oggi, ha vinto al Chelsea e ha fatto ottime cose al Napoli. Ci si aspettava che potesse incidere di più anche alla Juve sul piano del gioco però serve tempo. E poi un conto è allenare giocatori in ascesa, altro discorso avere a che fare con i campionissimi. Ma non si può metterlo in discussione, vedrete che darà soddisfazione. La Juve lo scelto perchè è tra i migliori. Sono convinto che saprà conquistare tutti".

Nelle conferenza stampa doveva a volte frenarlo?

No, semmai dovevo frenare Antonio Conte. Maurizio come uomo è da 10: leale, fa gruppo, è aziendalista e ha tutti requisiti da Juve".