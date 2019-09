ESCLUSIVA TMW - Piraccini: "Sensi eccellente: è un mix tra Verratti e Matthaus"

Tra coloro che conoscono molto bene Stefano Sensi c'è anche Adriano Piraccini, bandiera del Cesena che ha visto crescere in Romagna il talento ora all'Inter. Peraltro Piraccini ha vestito in carriera anche la maglia dei nerazzurri. E ora dice di lui a TMW: "Già in estate avevo detto che era un acquisto azzeccatissimo. Qui in Italia ci facciamo troppi problemi, ed è un discorso che vale anche per Barella. In tanti dicono:'ma è piccolo, come si fa?' Io i piccoli li adoro, così come tutti quelli che sanno giocare. E in questo caso stiamo parlando di calciatori veri. Poi con le preparazioni di oggi è possibile migliorare anche a livello fisico-atletico. Ci sta di perdere uno scontro fisico ma non si può più pensare che i piccoli facciano fatica. Penso anche a Giaccherini, giocatore straordinario pure in Nazionale. E' cresciuto nel Cesena e qualcuno aveva dei dubbi perchè era piccolo. Se uno è capace è capace. Sensi ha una personalità mostruosa, avrà una carriera strepitosa. E' già al top con l'inter. Ora fa anche gol, che non era una prerogativa. Segna di testa, ha una fiducia eccezionale in se stesso".

A chi lo paragona adesso?

"E' un mix tra Verratti e Matthaus, un grande che aveva anche il gol. Sensi poi sa fare alla grande quei venti metri in cui è capace di saltare l'uomo andando al tiro o servendo i compagni. Quanto a Barella mi piace molto anche lui, gran combattente, ha più gamba di Sensi ma non ha i piedi e la genialità di Stefano"