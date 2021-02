esclusiva Piraccini: "Inter, qualificazione persa all'andata. Appesa ad un filo per il campionato"

vedi letture

Adriano Piraccini, centrocampista dell'Inter nel corso degli anni ottanta, fa un'analisi obiettiva sui nerazzurri usciti dalla Coppa Italia: "Contro la Juve è stata giocata una buona gara - dice a Tuttomercatoweb.com - nelle due partite ha fatto di più la squadra di Conte però se si fanno errori grossolani come all'andata è chiaro che si compromette la qualificazione. L'Inter ha perso l'approdo alla finale in casa con quei due sbagli. Ieri i nerazzurri hanno spinto di più prendendosi anche dei rischi. E a mio avviso la squadra ad oggi ha colmato quel gap che c'era negli anni scorsi".

Lukaku e Lautaro hanno deluso...

"Lukaku è partito in sordina ma va detto che contro la Juve si trovano difensori più forti rispetto ad altre squadre. Comunque ha difeso palloni e ha collaborato con Hakimi. Lautaro era partito bene, poi si è eclissato, mi è piaciuto di più Lukaku. E poi ripeto contro la Juve la pagnotta è più dura".

Adesso resta solo il campionato per l'Inter. Senza scudetto sarebbe un'altra stagione fallimentare...

"Emerge il fatto che l'Inter è fuori dalle Coppe europee e dalla Coppa Italia, ora è appesa a un filo per il campionato. La stagione altrimenti non sarebbe positiva. Poi ci sono anche le altre questioni societarie che possono condizionare ma spero che il gruppo si compatti, in campionato l'Inter se la gioca anche se la Juve sta arrivando con il suo organico fortissimo".

Anche Eriksen ha deluso...

"Mi aspettavo di più, ha fatto il compitino. Ha un passato e mezzi tecnici. Ha fatto troppo poco, anche perchè pareva essersi rigenerato dopo il gol al Milan. Purtroppo in campo bisogna sempre dimostrare, lui ora sembra uno dei tanti"