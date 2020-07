esclusiva Piras: "Cagliari, Zenga da confermare. Deluso dal campionato, c'era il sogno Europa"

Dopo vittoria con la Juventus il Cagliari continua a riflettere sul tecnico. Zenga potrebbe aver guadagnato punti e anche soprattutto la conferma, dopo che nelle settimane scorse si era a lungo parlato di altri tecnici. "La Juve era un po' deconcentrata e in particolare non voleva andare incontro ad infortuni ma restano assolutamente i meriti del Cagliari", dice a TMW Luigi Piras, autentico simbolo rossoblù. Che sul tecnico dice: "A mio parere Zenga non ha avuto il tempo per lavorare sulla squadra. E' arrivato proprio nel momento in cui c'è stata l'interruzione del campionato. Non può essere giudicato, merita di poter far vedere quanto vale. E io sono per la sua conferma. Poi è chiaro che i dirigenti avranno altri parametri rispetto ai miei".

In generale è deluso dalla stagione del Cagliari?

"Sì anche perchè questa doveva essere una stagione di festeggiamenti visto che sono 100 anni dalla nascita del club e 50 dallo scudetto. Per come eravamo partiti si sognava l'ingresso in Europa".

Come se lo immagina il Cagliari l'anno prossimo?

"Perderà qualche pezzo come Joao Pedro e Nandez. Simeone in avanti sta facendo bene ma ora serve qualcuno che sappia crossare per Pavoletti che di testa e fortissimo. Ci vorrà poi qualcuno al posto di Nainggolan ma credo che con i soldi delle cessioni oltre a quelli che arriveranno ancora dall'Inter per Barella si possa costruire un'ottima squadra".

Sarà la volta buona per l'Europa?

"qui in Sardegna lo speriamo anche se sappiamo che ci sono piazze superiori alla nostra. E' dura ma ci proveremo".